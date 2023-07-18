دولي

بايدن لـ "هرتسوغ": لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

بايدن لـ "هرتسوغ": لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي
خلال لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وفي السياق، قال هرتسوغ إن إسرائيل تخوض نقاشا مجتمعيا ساخنا "لكن ديمقراطيتها قوية ومتينة"، وفق تعبيره.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن بايدن ونائب الرئيس كاميلا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن سيلتقون مع هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد البيت الأبيض في بيان له على أن زيارة هيرتسوغ "ستسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا. وأن الرئيس بايدن سيعيد التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

كما سيلقي هيرتسوغ كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك "احتفالا بالذكرى الـ 75 لقيام دولة إسرائيل وإعادة التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا".

ومن المنتظر أن يتوجه بعد ذلك هيرتسوغ إلى نيويورك بدعوة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس النواب الحالي كيفين مكارثي، وفقًا للمتحدث باسم الرئيس.

وستنتهي زيارة الرئيس الإسرائيلي، يوم 22 تموز/يوليو الجاري، بعد لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش وأعضاء الجالية اليهودية.

أخبار ذات صلة

بايدن لـ &quot;هرتسوغ&quot;: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

بايدن لـ "هرتسوغ": لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

رئيس أركان جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن منطقة الجليل

رئيس أركان جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن منطقة الجليل

روسيا تدمر مواقع أوكرانية في أوديسا

روسيا تدمر مواقع أوكرانية في أوديسا

الأمم المتحدة تحذر: موجات حر مستقبلية ستكون أكثر شدة

الأمم المتحدة تحذر: موجات حر مستقبلية ستكون أكثر شدة

الرئيس الإسرائيلي يصل الولايات المتحدة

الرئيس الإسرائيلي يصل الولايات المتحدة

بعد لقاء بن سلمان وأردوغان.. السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات بعدة مجالات

بعد لقاء بن سلمان وأردوغان.. السعودية وتركيا توقعان اتفاقيات بعدة مجالات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد: طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا

محافظ سلطة النقد: طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا

الديمقراطية تعلن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة

الديمقراطية تعلن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة

المالكي يستقبل مدير حملة روما اكسبو 2030 خلال زيارته لدولة فلسطين

المالكي يستقبل مدير حملة روما اكسبو 2030 خلال زيارته لدولة فلسطين

رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي مستجدات المشاريع المائية

رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي مستجدات المشاريع المائية

الطالبة حنين الغافي بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين للعام 2023

الطالبة حنين الغافي بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين للعام 2023

فصائل المقاومة بغزة تدين الاعتقالات السياسية

فصائل المقاومة بغزة تدين الاعتقالات السياسية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتها بواقعة وفاة مواطن في بيت لحم

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتها بواقعة وفاة مواطن في بيت لحم

سلطة الطاقة تصدر بياناً بشأن أزمة الكهرباء في محافظة طولكرم

سلطة الطاقة تصدر بياناً بشأن أزمة الكهرباء في محافظة طولكرم

منوعات

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

عربي

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

الأردن: برنامج الأغذية العالمي يخفض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين

الأردن: برنامج الأغذية العالمي يخفض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين

العراق يُصعد حربه ضد المخدرات

العراق يُصعد حربه ضد المخدرات

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق