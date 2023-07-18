بايدن لـ "هرتسوغ": لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن بايدن ونائب الرئيس كاميلا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن سيلتقون مع هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء.





وأكد البيت الأبيض في بيان له على أن زيارة هيرتسوغ "ستسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا. وأن الرئيس بايدن سيعيد التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل".





كما سيلقي هيرتسوغ كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك "احتفالا بالذكرى الـ 75 لقيام دولة إسرائيل وإعادة التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا".





ومن المنتظر أن يتوجه بعد ذلك هيرتسوغ إلى نيويورك بدعوة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس النواب الحالي كيفين مكارثي، وفقًا للمتحدث باسم الرئيس.



