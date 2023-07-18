نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان





وتابع نتنياهو: "سنستمر في مكافحة محاولات إيران لتطوير ترسانة نووية بقوة، وسنقف بحزم ضد محاولاتها تطوير جبهات في غزة والضفة وسوريا ولبنان".





وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "من يحاول ذلك من جبهة واحدة أو أكثر من جبهة يجب أن يعلم أن دمه مهدور"، وفق تعبيره.