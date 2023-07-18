نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش يعمل على "تطوير أدوات دفاعية وأدوات هجومية ضد أولئك الذين يسعون لإلحاق الأذى بنا".
وأضاف في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "من يحاول ذلك من جبهة واحدة أو أكثر من جبهة يجب أن يعلم أن دمه مهدور"، وفق تعبيره.
وتابع نتنياهو: "سنستمر في مكافحة محاولات إيران لتطوير ترسانة نووية بقوة، وسنقف بحزم ضد محاولاتها تطوير جبهات في غزة والضفة وسوريا ولبنان".
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