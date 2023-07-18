بسبب الإصلاحات القضائية.. 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون الخدمة

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن 161 ضابطاً في مقر سلاح الجو، أبلغوا قادتهم رفضهم الخدمة اعتباراً من اليوم بسبب خطة التعديلات القضائية.









يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه قناة (كان) عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو خلال مراسم تأبين أحد الحاخامات قوله: بأن "رفض الخدمة في الجيش من أي جهة هو نهاية الجيش، والرفض يقوض أسس وجودنا المشترك وقد يدمرنا"، وفق تعبيره.

في السياق، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 28 متظاهراً ضد التعديلات القضائية منذ صباح اليوم.





وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) فإن حركة القطارات في جميع أنحاء إسرائيل، توقفت إثر أعطال في شبكة الحواسيب.

رام الله - دنيا الوطنكما أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن هؤلاء الضباط من قلب غرف عمليات القوات الجوية بالجوية الإسرائيلية، أعلنوا وقف عملهم في خدمة الاحتياط، وذلك في رسالة بعثوها إلى قادتهم.