رئيس أركان جيش الاحتلال يُصدر قراراً جديداً بشأن منطقة الجليل

وكانت مواقع إسرائيلية، أفادت بأن الجيش أعاد الليلة الماضية، تركيب كاميرات المراقبة التي كانت منصوبة على الجدار الفاصل بالقرب من المطلة، التي "تم تخريبها والاستيلاء عليها من قبل عناصر (حزب الله) الأسبوع الماضي".

رام الله - دنيا الوطنأجرى رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي تقييماً للوضع خلال جولة في منطقة "تشكيل الجليل (91)" برفقة قائد القيادة الشمالية، أوري غوردين.ووفق ما قاله المتحدث باسم الجيش، فإن هاليفي اطلع على "تعزيز القوات والجاهزية"، وتقرر تعزيز المنطقة بسريّتين إضافيتين.