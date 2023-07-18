قناة إسرائيلية: نتنياهو تعهد لبايدن بتجميد البناء في المستوطنات حتى نهاية العام





ودعا بايدن نتنياهو إلى حضور لقاء سيُعقد قريبًا في الولايات المتحدة.





رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 12) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تعهد للرئيس الأميركي، جو بايدن بتجميد البناء في المستوطنات حتى نهاية العام.وأضافت بأنه "لن يتم الموافقة على المزيد من البؤر الاستيطانية ولن يتم تخطيط أو بناء وحدات جديدة في المستوطنات".وأجرى نتنياهو وبايدن مساء أمس الاثنين مكالمة تمحورت حول "تعزيز الحلف المتين بين الجانبين، وكبح التهديدات الصادرة عن إيران وأتباعها وتوسيع دائرة السلام الإقليمي واستمرار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وزيادة الاستقرار في الضفة الغربية"، وفق ما نقل مكتب نتنياهو.