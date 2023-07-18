عربي

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن
جانب من حادث سير جنوبي اليمن
رام الله - دنيا الوطن
لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، وأصيب 6 آخرون بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث مروري مروع، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.

ووقع الحادث في منطقة جبا الضيق بمحافظة ذمار حوالي 100كم، حسب ما نقل موقع (العربية).

واصطدمت شاحنة نقل كبيرة من نوع "فولفو" بحافلة ركاب على الطريق العام الرابط بين صنعاء وذمار، في منطقة جبا الضيق ما أسفر عن سقوط تلك الحصيلة من الضحايا.

وكانت حافلة الركاب، تقل 18 طالبا في طريقهم لأداء امتحانات القبول في كلية الطب بجامعة ذمار، قبل أن تصطدم الحافلة بشاحنة النقل، ما تسبب بوفاة 11 طالبا على الفور وإصابة 6 آخرين.

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