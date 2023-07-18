عربي

الأردن: برنامج الأغذية العالمي يخفض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين

الأردن: برنامج الأغذية العالمي يخفض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين
لاجئون سوريون في مخيم الزعتري
رام الله - دنيا الوطن
بسبب نقص التمويل، سيضطر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين في الأردن.

وقال برنامج الأغذية العالمي: إن المزيد من التخفيضات في المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن أصبحت حتمية.

وحسب ما نقلت نقلت قناة (المملكة) عن البرنامج، فإن التخفيض سيكون بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق، والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ.

وسيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات ابتداء من آب/أغسطس على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولاراً أميركياً (15 ديناراً أردنياً) للفرد شهرياً، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولاراً أميركياً (23 ديناراً أردنياً).

وقال البرنامج إن مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30% فقط من البالغين – معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57% من سكان المخيمات.

وقال المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز: "نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة ولكن مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة. من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة استراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين."

وتشمل استراتيجيات التأقلم السلبية عمالة الأطفال، انقطاع الأطفال عن الدراسة، زواج الأطفال، وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25% بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي.

وعلى الرغم من خفض قيمة المساعدات واستثناء حوالي 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجاً نتيجة التحديات الملحّة التي يواجهها البرنامج، لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه نقصاً حادّاً في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023.

أخبار ذات صلة

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

مصرع 11 شخصاً في حادث سير جنوبي اليمن

الأردن: برنامج الأغذية العالمي يخفض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين

الأردن: برنامج الأغذية العالمي يخفض قيمة المساعدات الشهرية في مخيمين للاجئين

العراق يُصعد حربه ضد المخدرات

العراق يُصعد حربه ضد المخدرات

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد: طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا

محافظ سلطة النقد: طولكرم من المحافظات التي تشهد نشاطا اقتصاديا مميزا

المالكي يستقبل مدير حملة روما اكسبو 2030 خلال زيارته لدولة فلسطين

المالكي يستقبل مدير حملة روما اكسبو 2030 خلال زيارته لدولة فلسطين

رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي مستجدات المشاريع المائية

رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي مستجدات المشاريع المائية

الطالبة حنين الغافي بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين للعام 2023

الطالبة حنين الغافي بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين للعام 2023

فصائل المقاومة بغزة تدين الاعتقالات السياسية

فصائل المقاومة بغزة تدين الاعتقالات السياسية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتها بواقعة وفاة مواطن في بيت لحم

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتها بواقعة وفاة مواطن في بيت لحم

سلطة الطاقة تصدر بياناً بشأن أزمة الكهرباء في محافظة طولكرم

سلطة الطاقة تصدر بياناً بشأن أزمة الكهرباء في محافظة طولكرم

حماية يدين تصاعد أعمال الاستيطان ويدعو لوقف مزيداً من سرقة الأراضي وتهجير مالكيها الفلسطينيين

حماية يدين تصاعد أعمال الاستيطان ويدعو لوقف مزيداً من سرقة الأراضي وتهجير مالكيها الفلسطينيين

منوعات

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

بالصور.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها بأحدث ظهور لها

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

هاجر أحمد تثير حالة من الغضب بتصريحها الأخير

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

عربي

العراق يُصعد حربه ضد المخدرات

العراق يُصعد حربه ضد المخدرات

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين