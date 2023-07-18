شؤون فلسطينية

ضبط فروش حشيش و80 حبة مخدرة في غزة ورفح

ضبط فروش حشيش و80 حبة مخدرة في غزة ورفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط 11 فرشًا ونصف الفرش من الحشيش، بالإضافة إلى 80 حبة مخدرة من نوع "روتانا" خلال مهمتين منفصلين في محافظتي غزة ورفح.

وفي التفاصيل، أوضح مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة الرائد منتصر مدوخ، أن قسمي المكافحة في مركزي "الرمال والشاطئ" تمكنا من ضبط 5 فروش حشيش خلال كمين في منطقة اختصاص رفح جنوبي القطاع.

وأضاف أنه تم خلال الكمين توقيف ثلاثة مشتبهين على ذمة القضية، وهم كل من المدعو (س، س)، والمدعو (م، س)،والمدعو (ل، م)، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة.

كما تمكنت مكافحة المخدرات بمحافظة غزة من ضبط 6 فروش ونصف الفرش من الحشيش بالإضافة إلى ضبط 80 حبة مخدرة من نوع روتانا خلال مهمة تفتيش منزل المُروج (م، د) في منطقة الزيتون.

ولفتت مكافحة المخدرات إلى أنها أحالت الموقوفين الأربعة على ذمة القضيتين، وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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