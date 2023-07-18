شؤون فلسطينية

الديمقراطية تعلن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة

الديمقراطية تعلن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة.

وقالت "الديمقراطية" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن أعمال المؤتمر انعقدت بعد انجاز جميع المحطات المؤتمرية بإشراف اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي حددت جدول أعمال وآليات عقد المؤتمرات استناداً للنظام الداخلي وورقة التحضير للمؤتمر الوطني العام الثامن الصادر عن اللجنة التحضيرية (اللجنة المركزية) واستمر عقد المؤتمرات ثلاث شهور.

ووفق البيان فإن الجبهة الديمقراطية استطاعت عقد مؤتمرها بإقليم قطاع غزة بعد معركة ثأر الأحرار، وأنجزت محطاته المؤتمرية بنجاح، استجابة لاستحقاقاته وبما يعزز من لحمتها الداخلية وصون العملية الديمقراطية التزاماً بالنظام الداخلي باعتباره القانون الأساسي الناظم للعلاقات الداخلية الحزبية والنضالية والكفاحية بين عموم أعضاء الجبهة الديمقراطية وهيئتها القيادية.

وتشكل عضوية المؤتمر الوطني العاشر لإقليم قطاع غزة ما نسبته 24.3% من المرأة، ونسبة الشباب (ما بين سن 18 حتى 29 سنة) 28%.

في ختام أعمال المؤتمر الوطني العام العاشر لإقليم القطاع، جرى انتخاب المندوبين من إقليم قطاع غزة للمؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة والذي سيعقد خلال الفترة القادمة وكذلك جرى انتخاب للمؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة الديمقراطية عن كل 60 رفيق حزبي يمثلهم رفيق بالمؤتمر الوطني العام الثامن وكل 200 رفيق ديمقراطي وحسب متوسط الاجتماعات يمثلهم رفيق بالمؤتمر الوطني العام الثامن.

وفي الختام وجه المؤتمرون تحية الإجلال والإكبار لشهداء الجبهة الديمقراطية وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية وإلى الأسرى البواسل في سجون الاحتلال والتحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة وفي أراضي 48 وفي مخيمات الشتات واللجوء والمهاجر.

وتلقى المؤتمر العديد من برقيات التضامن والتهنئة لعدد من الأحزاب والقوى الوطنية وأقاليم الجبهة الديمقراطية في كافة أماكنها المختلفة.

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