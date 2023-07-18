المالكي يستقبل مدير حملة روما اكسبو 2030 خلال زيارته لدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مدير حملة روما اكسبو 2030 السفير سيباستيانو كاردي والوفد المرافق له.ورحب المالكي بالوفد الإيطالي في زيارته إلى دولة فلسطين، مشيراً إلى عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.من جانبه شكر السفير سيباستيانو كاردي الوزير د.المالكي على حسن الاستقبال والضيافة، ووجه التهنئة بحلول رأس السنة الهجرية، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تجمع ايطاليا وفلسطين.واستعرض السفير كاردي خلال اللقاء أهمية ترشح ايطاليا لاستضافة معرض اكسبو لعام 2030، مشيراً أن بلاده تبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، ومن ضمن هذه الجهود زيارة بعض الدول التي تعتبرها إيطاليا على رأس أولوياتها لإقناعها بالتصويت لها في الانتخابات الحاصلة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام في باريس.وفي السياق ذاته، أعرب السفير كاردي عن أمله في أن تقوم فلسطين بإعادة النظر بموقفها من التصويت وأن تصوت لصالح روما، موضحا أن مشاركة دولة فلسطين في روما اكسبو والتعاون مع ايطاليا ستكون خطوة هامة جدا لفلسطين من عدة نواحي وأهمها الناحية الاقتصادية. بالإضافة إلى نية إيطاليا بتقديم صفقة دعم مالي لجميع الدول التي ستشارك في المعرض.بدوره اكد الوزير المالكي التزام دولة فلسطين في التصويت لصالح المملكة العربية السعودية، الدولة الاخرى المنافسة لايطاليا في استضافة اكسبو 2030، كما عبر عنه الوزير في اكثر من مناسبة وآخرها لقائه مع اخيه معالي وزير الخارجية السعودية سمو الامير فيصل بن فرحان، وانسجاماً مع الموقف الطبيعي والتقليدي لدولة فلسطين، وتنفيذاً لقرارات جامعة الدول العربية.حضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الدكتورة أمل جادو شكعة، مدير دائرة أوروبا الغربية مستشار أول ايهاب الطري،سكرتير ثالث نرمين غنايم، ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث زينة المصري، ومن وحدة الإعلام ملحق دبلوماسي نور نصرالله.ومن الجانب الإيطالي، المستشار الدبلوماسي لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية فابيو سوكولوفيتش، والقنصل العام الإيطالي في القدس جوزيبي فيديلي، والقنصل اليساندرو توتينو من القنصلية العامة الإيطالية في القدس.