شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي مستجدات المشاريع المائية

رئيس سلطة المياه يبحث مع البنك الدولي مستجدات المشاريع المائية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
حث رئيس سلطة المياه مازن غنيم مع مسؤولة برنامج التنوع الحضري في فلسطين سميرة حلس، ومسؤولة ملف المياه في فلسطين سناء النمر، بالبنك الدولي، القضايا الفنية والإدارية المرتبطة بالبرامج والمشاريع الممولة من البنك في فلسطين.

كما تباحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في مقر سلطة المياه برام الله، اليوم الثلاثاء، في الجوانب الفنية للمشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي في الضفة وغزة، وتطورات العمل في مرحلة التنفيذ والتصميم والإجراءات التي سيتم اتخاذها من كلا الطرفين.

وأكد غنيم أهمية المشاريع الاستراتيجية المدعومة من البنك الدولي، والتي تتوافق مع الخطط الاستراتيجية لقطاع المياه على مستوى البنية التحتية والجوانب المؤسساتية، وأن الجهات المختصة في سلطة المياه تعمل على متابعة التنفيذ لتجاوز أية إشكاليات فنية وإيجاد الحلول المناسبة.

كما تباحث الطرفان في مبادرة وتدخلات سلطة المياه فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة، لما لها من مساهمة فاعلة في تقليل التكلفة المالية في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي.

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