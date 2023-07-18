شؤون فلسطينية

الطالبة حنين الغافي بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين للعام 2023

الطالبة حنين الغافي بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين للعام 2023
رام الله - دنيا الوطن
حصلت الطالبة حنين خليل الغافي من مدرسة بنات يطا الثانوية في مديرية تربية يطا على المركز الأول في برنامج تحدي القراءة العربي في موسمه السابع.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة التربية والتعليم، اليوم، في قصر رام الله الثقافي، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة في فئاتها الأربعة: الطلبة، والمدارس، وذوي الهمم، والمشرفين، بحضور شخصيات وطنية وتربوية وهيئات رسمية وأهالي طلبة مشاركين من مختلف المديريات ومنسق المسابقة في فلسطين، مدير عام النشاطات الطلابية حامد أبو مخو.

وفي كلمته، أكد وكيل الوزارة، د. نافع عساف، أهمية هذه المسابقة والتي تلعب دور مهماً في إثراء المعلومات لدى الطالب على عدة أصعدة، وتوسيع مداركهم من خلال قراءة مجموعة متنوعة من الكتب والاطلاع على الثقافات المختلفة، ويزيد من حرصهم على البحث والتحليل لاستيعاب المعلومات واستخلاص الأفكار، مباركاً
للفائزين، ومتمنياً لهم التوفيق في تمثيل فلسطين بصورة طيبة على المستوى العربي.

وشدد عساف على حرص الوزارة الدائم لتنظيم هذه المسابقات، ومن ضمنها برنامج "نقرأ ونتحرر"، واستحداث جواز سفر إلكتروني للقراءة، واعتماد مؤشر القراءة ضمن مؤشرات المتابعة والتقييم، لتكون هذه البرامج جزءاً لا يتجزأ من التكوين للطالب الناقد، لافتاً إلى أهمية دور المشرفين والمعلمين، باعتبارهم الجهة الاستشارية للطلبة، وأشاد الوكيل بدعم برنامج تحدي القراءة العربي لهذه المسابقة على مدار مواسمها المختلفة مقدماً شكره لكافة العاملين والشركاء بهذه المسابقة.

وشهد الحفل عدة فقرات فنية وثقافية متنوعة، تضمنت وصلة موسيقية "كورال" تربية جنوب نابلس، ودبكة شعبية لمدرسة ذات النطاقين الأساسية من تربية بيت لحم، وفقرة تعبيرية لمدرسة طلائع الأمل مديرية نابلس.

وفي النهاية تم إعلان النتائج وتكريم الفائزين، حيث حصلت الطالبة حنين الغافي من مدرسة بنات يطا الثانوية /تربية يطا على المركز الأول، والطالبة سلسبيل صوالحة من مدرسة الصحابة الأساسية للبنات / مديرية شمال الخليل على المركز الثاني، ورغد الأطرش من مدرسة بنات كفر راعي الثانوية في مديرية قباطية على المركز الثالث، وأسيل ظاهر من مدرسة جواهر لال نهرو الثانوية للبنات في تربية نابلس على المركز الرابع، ومحمد الدحلة من مدرسة المعهد العربي/ تربية القدس على المركز الخامس، وتقى قبها من مدرسة بنات فلسطين الأساسية /تربية جنين على
المركز السادس، وبيسان ناجي من مدرسة بنات كفر الديك الثانوية تربية سلفيت على المركز السابع، و مريم صعيدي من مدرسة بنات بيت ليد الثانوية /تربية طولكرم على المركز الثامن، وبدور القصراوي من مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية
للبنات تربية الخليل على المركز التاسع، وآمنة أبو خالد من مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية تربية قلقيلية على المركز العاشر، فيما كان المركز الأول عن فئة ذوي الهمم من نصيب الطالب أدهم العارضة من مدرسة أبو جهاد الثانوية/ تربية قباطية، في حل حل في المرتبة الثانية عن الفئة ذاتها يزيد ضبابات من مدرسة عين البيضاء الثانوية المختلطة /تربية طوباس الثاني، وألما دبابسة من مدرسة الزيتونة /تربية رام الله في المركز الثالث، أما جائزة فئة المشرف المتميز فحصلت عليها سامية الديك من تربية جنوب نابلس، في حين ظفرت مدرسة بنات جينصافوط الثانوية من تربية قلقيلية بلقب المدرسة المتميزة.

ومن الجدير بالذكر أن الطالبين حنين الغافي وأدهم العارضة سيمثلان فلسطين في هذه المسابقة عربياً بمعية المشرفة الديك ومدرسة بنات جينصافوط في التصفيات التي ستجري في الإمارات العربية المتحدة بعد شهرين تقريباً.




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