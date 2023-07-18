شؤون فلسطينية

راصد جوي: الموجة الحارة ستكون أكثر شدة الأسبوع المقبل

راصد جوي: الموجة الحارة ستكون أكثر شدة الأسبوع المقبل
راصد جوي يتوقع اشتداد موجة الحر في فلسطين الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
توقع راصد جوي اليوم الأربعاء، بأن تشتد درجات الحرارة والموجة الحارة التي تضرب فلسطين بشكل أكبر الأسبوع المقبل.

وأوضح في حديث خاص مع "دنيا الوطن" أن الحالة الجوية خلال الأيام القادمة، تحمل استمرار تأثير الموجة الحارة التي أثرت على فلسطين منذ يوم الخميس، و"هذه الموجة تعتبر طويلة نسبياً وستستمر لأكثر من يوم، لكن على فترات متفاوتة".

وأضاف أنه "خلال اليوم وغداً يوجد انخفاض طفيف على درجات الحرارة لكن هذا الانخفاض لا يؤثر على شعورنا به، والحرارة ستستمر خلال الأيام القادمة، فيما ستكون الرطوبة مرتفعة، وهذا يضاعف من الشعور بأجواء الحرارة".

وتابع العلامي: "حتى نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة مرتفعة ونتوقع مع الأسبوع القادم أن يكون هناك تجدد لدرجات الحرارة، وبالتالي تعود درجات الحرارة مرتفعة بشكل أكثر وإضافي، وتتحول الأجواء ما بين حارة وشديدة الحرارة في معظم المحافظات وتتجاوز درجات الحرارة منتصف الثلاثينات".

ولفت إلى أن هذه الموجة الحارة طويلة ولا يوجد لها موعد انحصار ولا موعد انتهاء بالكامل، لكن يأتي تراجع مؤقت في بعض الأيام، ثم تعود للارتفاع.

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