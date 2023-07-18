حماس: نحذّر الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانياً ومكانياً.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه أمام هذا الاعتداء والتدنيس الصهيوني الممنهج، فإننا نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، فالأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءاً من عقيدتنا الدينية والسياسية.وأشادت حماس "بكل فخر واعتزاز ببطولات أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، وندعوهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط فيه".كما دعت أمّتنا العربية والإسلامية إلى التحرّك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.