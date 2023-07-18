شؤون فلسطينية

حماس: نحذّر الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى

حماس: نحذّر الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى
حماس تحذر من استمرار اقتحام الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، من استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه أمام هذا الاعتداء والتدنيس الصهيوني الممنهج، فإننا نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، فالأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءاً من عقيدتنا الدينية والسياسية.

وأشادت حماس "بكل فخر واعتزاز ببطولات أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، وندعوهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط فيه".

كما دعت أمّتنا العربية والإسلامية إلى التحرّك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.

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