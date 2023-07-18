العراق يُصعد حربه ضد المخدرات





وأضاف بأنه من تاريخ تسلم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري المهام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، تم القبض على 10 آلاف متهم بجريمة المخدرات، آخرها القبض على شبكة مخدرات دولية في المثنى.





وأكد تشكيل فريق عمل وتتبع شبكة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الاستخبارية الأخرى، ومن بينها خلية الصقور الاستخبارية





وشدد على أن العمل تضاعف وأسفر عن ضبط كميات أكبر تقدر بضعف السنوات السابقة، وهناك تقويض لجريمة المخدرات في العراق.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات العراقية أنها ألقت القبض على 10 آلاف متهم بتجارة وتهريب المخدرات خلال ثمانية أشهر فقط.وأشارت على لسان المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية، إلى أن مجابهة هذه الآفة "توسعت من العمل الأمني إلى الاستخباري".ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم المديرية حسين التميمي، إن الوزارة نفذت عمليات استباقية بحق المتاجرين والمروجين ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.