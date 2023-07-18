أهالي الشهداء بالضفة الغربية ينظمون جولة تضامنية مع مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطننظم وفد من أهالي الشهداء بعموم الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، جولة تضامنية مع مخيم جنين، والذي تعرض مؤخراً لعدوان إسرائيلي غاشم.وزار وفد أهالي الشهداء مخيم جنين، وبيت الأسير القيادي بحركة حماس الشيخ جمال أبو الهيجا، ومقبرة الشهداء في المخيم.يشار إلى أن جيش الاحتلال شن في الثالث من تموز/ يوليو الجاري عدواناً عسكرياً برياً وجوياً على مخيم جنين، واستمر لمدة يومين، وصف بـ"الأضخم" منذ عام 2002.واستشهد خلال العدوان الاحتلال 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة، كما تم تدمير البنية التحتية والمباني والطرقات وشبكات المياه والاتصال.