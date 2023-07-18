حقوق الإنسان بالمنظمة تحذر من عمليات التطهير العرقي في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنحذرت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية من سياسة التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين عبر هدم المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية.وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "بأن ضحية هذه السياسة كانت عائلات فلسطينية في بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال أمس الاثنين، مساكنهم ومنشآتها وحظائر اغنامهم، ما أدى الى تشريد عائلات كاملة ومن بينها أطفال أصبحوا بلا مأوى أو ملجأ".وأضافت الدائرة "بأن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ما كان لها ان تكون لولا التواطؤ الدولي والغطاء الأمريكية ومن بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان وحمايته من المساءلة والعقاب".