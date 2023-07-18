شؤون فلسطينية

ملحم: أزمة الكهرباء في غزة نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة

ملحم: أزمة الكهرباء في غزة نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة
أزمة الكهرباء في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن "أزمة الكهرباء في قطاع غزة،  ليست وليدة اليوم أو السنة، إنما هي نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة. لافتًا إلى أنه "كان بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير القطاع".

وتابع ملحم، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، نحن "في سلطة الطاقة ومن خلال الحكومة الفلسطينية نقوم بدعم قطاع الطاقة في غزة بالمواد اللازمة لإعادة تأهيل شبكات الكهرباء وغيرها من أمور، ولكن إدارة الاحمال فهي من اختصاص شركة توزيع كهرباء محافظات غزة".

وأكمل "هناك محطة كهرباء تعمل على الديزل، تستطيع شركة توزيع غزة شراء كمايات إضافية من الوقود، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك إدارة سليمة للأحمال، وإدارة سلمية للمستهليكن، فهناك جهات ومؤسسات كبيرة تستهلك الكثير من الكهرباء دون أن يكون هناك دفع للكهرباء مما يتسبب في الاستهلاك الجائر للتيار الكهربائي".

ولفت إلى أن "ما يحصّل بالكامل من المواطنين ومؤسسات في قطاع غزة تحوّل إلى حسابات خاصة بشركة توزيع كهرباء غزة، ويتم صرف جزء بسيط منها لرواتب الموظفين وصيانة الشبكة، أما الأموال الثانية يجب أن تستغل لتوفير لمصادر بديلة للطاقة الكهربا من خلال إما مشاريع  طاقة شمسية أو مولدات أو زيادة القدرة الانتاجية لمحطة التوليد في قطاع غزة".

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