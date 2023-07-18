شؤون فلسطينية

عزم الأحمد يلتقي وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا

عزم الأحمد يلتقي وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد خلال زيارة لجنوب إفريقيا
رام الله - دنيا الوطن
التقت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب افريقيا د. ناليدي باندور في مقر الوزارة اليوم وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير، وسلمان الهرفي بحضور سفيرة دولة فلسطين، حنان جرار.

ناقش الطرفان الأوضاع في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث اطلع الاحمد الوزيرة باندور علي تطورات الاوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل الاعتداءات المتصاعدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال واعمال التوسع والاستيطان الاستعماري من اقتحامات للمدن والبلدات والمخيمات والمترافقة مع اعتداءات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وما يرافقها من اعمال وحشية، اضافة لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى في القدس و للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وعبرت باندور عن دعم الحكومة والشعب في جنوب افريقيا لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة علي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة علي حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفص سياسة التمييز العنصري التي تنتجها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت علي ضرورة اطلاق حملة دولية من اجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما عبرت الوزيرة عن دعمها لجهود انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لأنه سيكون عاملا أساسيا في دعم الحق الفلسطيني.

كما تناول اللقاء اهمية ودور قمة البريكس في دعم القضية الفلسطينية حيث اكدت الوزيرة علي حرص جنوب أفريقيا علي دعم القضية الفلسطينية خاصة خلال القمة القادمة والمزمع عقدها الشهر المقبل في جوهانسبيرغ.

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