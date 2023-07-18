شؤون فلسطينية

الاحتلال يُشدد إجراءات سفر أهالي غزة حاملي الجنسية الأميركية من وإلى القطاع

الاحتلال يُشدد إجراءات سفر أهالي غزة حاملي الجنسية الأميركية من وإلى القطاع
إجراءات إسرائيلية جديدة بشأن سفر مواطني غزة حاملي الجنسية الأميركية من وإلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أدرجت سلطات الاحتلال بعض التعديلات على إجراءات دخول فلسطينيين من الضفة الغربية، ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى أراضي عام 48.

ووفق ما ذكرت صحيفة (هآرتس)، فإن التعديلات ستكون أسهل من السابق بحيث يكون دخولهم عبر مطار "بن غوريون" الدولي في اللد، وكذلك دخول مواطنين أميركيين يحملون جنسيات دول أخرى بينها على سبيل المثال إيران وسوريا وغيرهما.

في المقابل، شددت سلطات الاحتلال إجراءات سفر أهالي غزة ممن يحملون الجنسية الأميركية، من وإلى قطاع غزة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ووفق الصحيفة، فإن بإمكان الفلسطينيين من قطاع غزة والذي يحملون الجنسية الأميركية، سيكون عليهم المرور عبر معبر جسر "أللنبي".

كما أن عليهم تقديم طلب للمصادقة عليه من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية قبل موعد قدومهم الى قطاع غزة بـ 45 يوماً على الأقل. 

وتنص الأنظمة في هذه الحالة على أن هذه الطلبات "ستدرس ويصادق عليها بموجب تصريح أمني".

وتقول الصحيفة، إن وزارتي الخارجية والجيش في إسرائيل عممتا مؤخرا، أنظمة جديدة لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية ومواطنين أميركيين يحملون جنسية دولة تصنف إسرائيلياً على انها "دولة معادية"، ومن بينها سوريا وإيران.

ويأتي ذلك في إطار استجابة إسرائيل لشروط أميركية بهدف قبولها لبرنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية للإسرائيليين مقابل السماح لجميع المواطنين الأميركيين بالدخول إلى إسرائيل بشكل حر بغض النظر عن أصولهم الفلسطينية أو من دولة لا تقيم علاقة سلام مع إسرائيل.

ويُتوقع أن تقرر الولايات المتحدة بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية خلال عدة أسابيع.

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