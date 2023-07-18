شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار بالقطاع

الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار بالقطاع
آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان جواد الأغا، إنه على الرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلا أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة كلياً وجزئياً، بإجمالي يزيد عن 205 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعدته وزارة الأشغال العامة والإسكان في مقر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء؛ للحديث حول واقع الإعمار وتداعيات تعثره على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف الأغا: "هنالك حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كلياً لم يتم إعادة إعمارها بعد، بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً لم يتلق أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح تلك الأضرار بإجمالي 106 مليون دولار"

وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية، وازدياد عدد الأسر المتضررة، في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية؛ منوهاً إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار وأن الجمود هو سيد الموقف مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين.

وأكد الأغا على أن هنالك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات؛ موضحاً بأن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني.

وحول إعادة إعمار الأبراج والمباني العالية، أفاد الأغا بأن هذا الملف لا يزال يراوح مكانه ولا يوجد أي تمويل له، بالرغم من أن المبلغ اللازم لإعادة الإعمار لا يزيد عن 30 مليون دولار، مؤكداً أن الامر يعود لأسباب سياسية من قبل الاحتلال فهو يمارس ضغوطاً واضحة على الجهات المانحة لتأخير الإعمار.

وأوضح بأن قطاع الإسكان بشكلٍ عام يعاني من تدهورٍ واضح، حيث إن آلاف الأسر تعيش في وحدات سكنية غير لائقة؛ مبيناً بأن الوزارة قامت بعمل مسح اجتماعي وجولات معاينة هندسية لما يزيد عن 45 ألف وحدة تبين أن معظم تلك الوحدات بحاجة إلى تحسين ظروف سكن بشكلٍ عاجل لتصبح لائقة للسكن.

ودعا الأغا أبناء الأمة العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة والشركاء بضرورة التدخل العاجل من أجل إغاثة وإيواء الأسر المتضررة وإعمار ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية.

وقال: " إننا في وزارة الأشغال العامة والإسكان لا ننظر إلى عملية الإعمار على أنها إعادة بناء ما دمرته آلة البطش الإسرائيلية فحسب، بل نتطلع إلى إحداث تنمية شاملة ومستدامة تكون ثمرتها إحداث تغيير حقيقي وتحسين ملموس في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو حق أهلنا الصابرين المرابطين هنا في قطاع غزة بعد عقود من المعاناة والحصار".

وطالب السلطة الفلسطينية ببذل الجهود الحقيقية مع الجهات الممولة والدول المانحة؛ لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة؛ فتعزيز صمود غزة شرف كبير وواجب وطني مقدس.

وشكر الأغا الدول والجهات المانحة على جهودها واستجابتها وتدخلاتها في مجال الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر والإعمار وتأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج إعادة الإعمار.

أخبار ذات صلة

ملحم: أزمة الكهرباء في غزة نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة

ملحم: أزمة الكهرباء في غزة نتاج إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة

عزم الأحمد يلتقي وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا

عزم الأحمد يلتقي وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين

الاحتلال يُشدد إجراءات سفر أهالي غزة حاملي الجنسية الأميركية من وإلى القطاع

الاحتلال يُشدد إجراءات سفر أهالي غزة حاملي الجنسية الأميركية من وإلى القطاع

الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار بالقطاع

الأشغال بغزة تكشف آخر مستجدات ملف الإعمار بالقطاع

غزة: اتفاق بين الداخلية والأجنحة العسكرية بشأن إطلاق النار خلال نتائج الثانوية العامة

غزة: اتفاق بين الداخلية والأجنحة العسكرية بشأن إطلاق النار خلال نتائج الثانوية العامة

الديمقراطية: دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض بددت أوهام الرهانات الهابطة

الديمقراطية: دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض بددت أوهام الرهانات الهابطة

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل اعتقال مؤلمة لأسيرين إداريين يقبعون في سجن مجدو

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل اعتقال مؤلمة لأسيرين إداريين يقبعون في سجن مجدو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عزم الأحمد يلتقي وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا

عزم الأحمد يلتقي وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين

التنمية ومنظمة العمل الدولية تبحثان سيناريوهات توفير المساعدات الاجتماعية في فلسطين

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل اعتقال مؤلمة لأسيرين إداريين يقبعون في سجن مجدو

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل اعتقال مؤلمة لأسيرين إداريين يقبعون في سجن مجدو

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

جامعة النجاح الوطنية تكرّم طلبتها الأوائل من خريجي الفوج الثالث والأربعين

جامعة النجاح الوطنية تكرّم طلبتها الأوائل من خريجي الفوج الثالث والأربعين

نادي الأسير يُوضح حقيقة اندلاع حريق في سجن النقب

نادي الأسير يُوضح حقيقة اندلاع حريق في سجن النقب

المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

داخل حمام السباحة.. سمية الخشاب تُشعل مواقع التواصل

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

جويل ماردينيان تصدم متابعيها بهذا القرار

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

عربي

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب