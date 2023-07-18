دولي

الرئيس الإسرائيلي يصل الولايات المتحدة

الرئيس الإسرائيلي يصل الولايات المتحدة
هرتسوغ وبايدن - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ، إلى واشنطن في ثاني زيارة رسمية له الى الولايات المتحدة، منذ توليه منصبه.

وستكون المحطة الثانية لزيارته بعد واشنطن، في نيويورك، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب الرئيس كاميلا هاريس ووزير الخارجية أنطوني بلينكين ومسؤولين كبار آخرين في واشنطن سيلتقون مع هرتسوغ، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد البيت الأبيض في بيان له على أن زيارة هيرتسوغ "ستسلط الضوء على شراكتنا الدائمة وصداقتنا. وأن الرئيس بايدن سيعيد التأكيد على الالتزام الصارم للولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

كما سيلقي هيرتسوغ كلمة أمام الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، وذلك "احتفالا بالذكرى الـ 75 لقيام دولة إسرائيل وإعادة التأكيد على العلاقة الخاصة بين بلدينا".

ومن المنتظر أن يتوجه بعد ذلك هيرتسوغ إلى نيويورك بدعوة من رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس النواب الحالي كيفين مكارثي، وفقًا للمتحدث باسم الرئيس.

وستنتهي زيارة الرئيس الإسرائيلي، يوم 22 تموز/يوليو الجاري، بعد لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش وأعضاء الجالية اليهودية.

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