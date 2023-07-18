شؤون فلسطينية

أول فصيل فلسطيني يُعلق على دعوة نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة ولقاء بايدن

أول فصيل فلسطيني يُعلق على دعوة نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة ولقاء بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لعقد لقاء بينهما في الولايات المتحدة.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها دعوة بددت سريعاً أوهام الذين راهنوا على خلافات أميركية - إسرائيلية تعيد خلط الأوراق لصالح القضية الفلسطينية وبعض المصالح العربية.

وقالت "الديمقراطية": إن الأسس الاستراتيجية العسكرية والأمنية والسياسية التي تجمع الطرفين، هي أقوى بكثير من أية خلافات تكتيكية، تنشأ بين لحظة وأخرى، سرعان ما يتوصل الطرفان إلى حلول لها.

وأضافت: أن الذين سارعوا إلى بناء الأوهام على تفاعلات للخلافات بين بايدن ونتنياهو، ما زالت أقدامهم تقف على أرض متحركة، لم تثبت بعد عند استراتيجية سياسية تحررهم من الرهان على الوعود الأميركية وضماناتها السياسية، التي سرعان ما تتبدد عند أول منعطف، بما يعلي على الدوام، مصالح التحالف الأميركي – الإسرائيلي، فوق أية مصالح أخرى في المنطقة.

وختمت الجبهة الديمقراطية موضحة بأنه في الوقت الذي يقدم فيه الأميركيون لنا وعوداً مزيفة، لا يتوقفون عن توفير كل أشكال الدعم لدولة الاحتلال، ما يوجب علينا جميعاً، في المقدمة، الذين ما زالوا يراهنون على الولايات المتحدة، أن نستوعب الدرس الذي يكرر نفسه، وإن تباين شكل هذا التكرار.

يشار إلى أن نتنياهو وبايدن أجريا مساء أمس مكالمة وصفها مكتب نتنياهو بأنه "دافئة وطويلة".

وقد تمحورت المكالمة حول تعزيز الحلف المتين بين الجانبين، وكبح التهديدات الصادرة عن إيران وأتباعها وتوسيع دائرة السلام الإقليمي واستمرار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع وزيادة الاستقرار في يهودا والسامرة (عملية العقبة – شرم الشيخ مع السلطة الفلسطينية).

وقد أطلع نتنياهو الرئيس الأمريكي على تفاصيل القانون الذي سيتم سنه في الكنيست خلال الأسبوع القادم ونيته محاولة بلورة توافق عام وواسع خلال العطلة الصيفية بشأن المراحل المتبقية من العملية.

ودعا بايدن نتنياهو إلى حضور لقاء سيُعقد قريبًا في الولايات المتحدة حيث لبّى الأول الدعوة وتم الاتفاق على أن ينسق الفريقان الإسرائيلي والأمريكي لتفاصيل اللقاء.

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