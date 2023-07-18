عربي

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق
إخماد حريق في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق
رام الله - دنيا الوطن
شب حريق فجر اليوم الثلاثاء، في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق، شمال شرق الأردن.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، في بيان صحفي، إن جهوداً كبيرة بذلتها الفرق المشاركة نظراً لطبيعة المادة المحترقة والتي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها، إلا أن الجهود المكثفة والمتواصلة قادت للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب ومنع امتداده لباقي الأماكن والمصانع والمستودعات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

وقال السرطاوي إنه شاركت في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة إضافة إلى عدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق وبإسناد من مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد والشرطة وقوات الدرك والتي عملت بتنسيق عالٍ الأمر الذي أسهم في التعامل مع الحادثة بكفاءة، مكنها من السيطرة عليه بوقت قياسي.




أخبار ذات صلة

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

مصر: انتشار حمى الضنك في إحدى القرى.. ووزارة الصحة تُعلق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالقاهرة

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالقاهرة

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل اعتقال مؤلمة لأسيرين إداريين يقبعون في سجن مجدو

هيئة الأسرى تنقل تفاصيل اعتقال مؤلمة لأسيرين إداريين يقبعون في سجن مجدو

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

جامعة النجاح الوطنية تكرّم طلبتها الأوائل من خريجي الفوج الثالث والأربعين

جامعة النجاح الوطنية تكرّم طلبتها الأوائل من خريجي الفوج الثالث والأربعين

نادي الأسير يُوضح حقيقة اندلاع حريق في سجن النقب

نادي الأسير يُوضح حقيقة اندلاع حريق في سجن النقب

المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

أهالي أسرى من غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن نفحة

أهالي أسرى من غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن نفحة

منوعات

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

شاهد.. دنيا بطمة تثير الغضب بعد ظهورها بفستان جريء

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

عربي

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب