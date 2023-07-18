الأردن: إخماد حريق كبير في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمحافظة المفرق











رام الله - دنيا الوطنشب حريق فجر اليوم الثلاثاء، في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق، شمال شرق الأردن.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، في بيان صحفي، إن جهوداً كبيرة بذلتها الفرق المشاركة نظراً لطبيعة المادة المحترقة والتي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها، إلا أن الجهود المكثفة والمتواصلة قادت للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب ومنع امتداده لباقي الأماكن والمصانع والمستودعات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح، وفق ما نقلت قناة (المملكة).وقال السرطاوي إنه شاركت في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة إضافة إلى عدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق وبإسناد من مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد والشرطة وقوات الدرك والتي عملت بتنسيق عالٍ الأمر الذي أسهم في التعامل مع الحادثة بكفاءة، مكنها من السيطرة عليه بوقت قياسي.