الخطيب يشيد بوزير الأوقاف وطواقم الوزارة على جهودهم العظيمة في تيسير مكرمة الحج لذوي الأسرى



وقال الخطيب "الجهود الذاتية المخلصة لسماحة الشيخ البكري أثمرت عن عودة مكرمة الحج لذوي الأسرى بعد انقطاع لأكثر من عشرة أعوام، وهذا يعبر عن المسؤولية الحقيقية لديه كإنسان مسؤول وحريص على خدمة المناضلين وذويهم".



وأضاف الخطيب "منذ اللحظات الأولى لوصول قرار المكرمة، عملت طواقم الهيئة وطواقم وزارة الأوقاف جسم واحد في سبيل تذليل كل العقبات، واستمر التعاون طوال الفترة التحضيرية التي سبقت بدء المناسك الفعلية، وكان العمل ضمن فريق واحد ".



وخلال اللقاء الذي تم في مكتب وزير الأوقاف في رام الله، تم التباحث في العديد من التفاصيل التي رافقت رحلة ذوي الأسرى في المكرمة، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم تطوير هذا التعاون وتعزيزه بما يؤسس لمنهج عمل وطني مسؤول.



واختتمت الزيارة والتي رافق فيها الوكيل من الهيئة رئيس وحدة الشكاوي مؤيد عامر ومدير عام نظم المعلومات ماهر حسين والمحامي جميل سعادة، بتكريم الشيخ حاتم البكري، ومن خلاله التكريم لكل طواقم وزارة الأوقاف.



رام الله - دنيا الوطنأشاد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، بوزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري وطواقم الوزارة، على جهودهم العظيمة في تسيير مكرمة خادم الحرمين الشريفين لتأدية فريضة الحج للعام 2023.