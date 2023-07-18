غزة: المالية تعلن موعد ونسبة رواتب الموظفين عن شهر يونيو

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف رواتب صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران/ يونيو2023.



وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيتم صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران/ يونيو "بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل، لجميع الفئات، يوم غدٍ الأربعاء 2023/07/19، عبر بنكي الوطني والإنتاج وجميع فروع بنك البريد."





كما وأكدت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، أنَّ رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر حزيران/ يونيو المنصرم سيتمّ صرفها يوم غد الأربعاء بنفس النسبة المعتمدة ومن دون نظام الفئات.



وقالت نقابة الموظفين، في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، عقب لقاء عقده مجلس إدارتها مع وكيل وزارة المالية بغزة عوني الباشا: "إنّه سيتم صرف الراتب بنفس نسبة الـ60% المعتمدة من قبل وزارة المالية، ومن دون نظام الفئات".



وذكرت النقابة أنّها على إثر ذلك قرَّرت تعليق جميع أنشطتها الاحتجاجية التي كانت بصدد تنفيذها في حال عدم الاستجابة لمطالبها بصرف رواتب الموظفين.



وأوضحت أنَّها قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتواصل مع جهات حكومية ونقابية عدّة، وعقدت العديد من اللقاءات للضغط في جميع الاتجاهات من أجل الإسراع في صرف رواتب الموظفين وعدم تأخيرها.



وعبّرت النقابة عن تفهمها لما تعانيه الحكومة من شح الموارد المالية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، لكنّها أكدت على أنَّ "رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وترفض مطلقا أيَّ حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، بل تطالب بزيادتها حتى الوصول إلى صرف الراتب الكامل والالتزام بموعد الصرف مطلع كل شهر".



وطالبت النقابة وكيل وزارة المالية بتسهيل اجراءات صرف الراتب وتمديد العمل في بنك البريد ليتسنى لجميع الموظفين استلام رواتبهم باسرع وقت.



ودعت الموظفين إلى التحلي بالصبر ورباطة الجأش باعتبارهم الدرع الحامي للمقاومة في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل إرادته وسعيه لتحرير أرضه ومقدساته.



رام الله - دنيا الوطن