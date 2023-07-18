عربي

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين
المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين
رام الله - دنيا الوطن
دعت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، الاثنين، أعضاء البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأكدت المجموعة في بيان لها، عقب اجتماعها بالدوحة، استعداد الدول الخمس، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية ومصر، لدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية يوصي بها صندوق النقد الدولي.

وذكر البيان أن "على أعضاء البرلمان اللبناني الالتزام بمسؤوليتهم والشروع في انتخاب رئيس للبلاد"، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ذلك.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، فشل البرلمان اللبناني للمرة الـ12 في اختيار رئيس جديد للجمهورية.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى أغلبية الثلثين -أي 86 صوتاً من مجموع النواب المجلس البالغ عددهم 128 نائباً- للفوز، وفي حال الانتقال إلى دورة ثانية تصبح الأغلبية المطلوبة 65 صوتاً، لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.

أخبار ذات صلة

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالقاهرة

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالقاهرة

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

بن سلمان يلتقي رئيس الوزراء الياباني في جدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

جامعة النجاح الوطنية تكرّم طلبتها الأوائل من خريجي الفوج الثالث والأربعين

جامعة النجاح الوطنية تكرّم طلبتها الأوائل من خريجي الفوج الثالث والأربعين

المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

أهالي أسرى من غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن نفحة

أهالي أسرى من غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في سجن نفحة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في أسواق قطاع غزة

فتح: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية

فتح: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

منوعات

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

عربي

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة