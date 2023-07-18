المجموعة الخماسية بشأن لبنان تدعو لانتخاب رئيس جديد وتحذر المعرقلين

رام الله - دنيا الوطندعت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، الاثنين، أعضاء البرلمان اللبناني إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال عون الذي انتهت ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وأكدت المجموعة في بيان لها، عقب اجتماعها بالدوحة، استعداد الدول الخمس، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والسعودية ومصر، لدعم تنفيذ إصلاحات اقتصادية يوصي بها صندوق النقد الدولي.وذكر البيان أن "على أعضاء البرلمان اللبناني الالتزام بمسؤوليتهم والشروع في انتخاب رئيس للبلاد"، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ذلك.وفي حزيران/ يونيو الماضي، فشل البرلمان اللبناني للمرة الـ12 في اختيار رئيس جديد للجمهورية.ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى أغلبية الثلثين -أي 86 صوتاً من مجموع النواب المجلس البالغ عددهم 128 نائباً- للفوز، وفي حال الانتقال إلى دورة ثانية تصبح الأغلبية المطلوبة 65 صوتاً، لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.