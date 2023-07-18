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شؤون فلسطينية

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب

لقاء مهم يجمع نقابة الموظفين بغزة ووكيل وزارة المالية لبحث أزمة الرواتب
أزمة رواتب موظفي غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت نقابة الموظفين في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، بأن لقاءً مهمًا  ستعقده النقابة مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا لبحث أزمة تأخر صرف الرواتب.

وفي وقت سابق، قالت نقابة الموظفين في قطاع غزة خلال بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه "في ظل الواقع الصعب للموظفين واستمرار تأخير صرف الدفعة الشهرية دون أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، تعبر نقابة الموظفين في القطاع العام عن استيائها الشديد إزاء هذا الأمر".

وأضافت: وعليه فإن النقابة تكرر مطالبتها للجهات المختصة بسرعة صرف دفعة شهر حزيران/يونيو للموظفين وسنعمل على تنفيذ إجراءات احتجاجية خلال الأسبوع المقبل للمطالبة بحقوق الموظفين وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.

في المقابل، تحدث وكيل وزرة المالية في غزة عوني الباشا، عن أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الشهر الماضي والحالي.

وقال الباشا في حديث مع (إذاعة الأقصى) إن "الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة بحيث يكون زيادة في العجز المالي شهراً بعد الآخر حتى وصلنا لتأخير الرواتب هذا الشهر".

وأوضح الباشا أن" هناك عدة أسباب للأزمة، أولها تراجع المنحة القطرية التي كانت 10 مليون دولار حتى وصلت 3 مليون دولار في شهر ٦ الماضي، وحتى الآن لم تصلنا المنحة".

ولفت إلى أن "ارتفاع أسعار الوقود المصري أثر على العائد الذي تحصل عليه وزارة المالية، وفي أحد الأشهر دعمنا في سعر أنبوبة الغاز لتصل للمواطن بنفس السعر المعتاد".

وأشار الباشا في حديثه "وصلنا إلى صرف ٦٠ مليون شيكل ثمناً للأدوية في وزارة الصحة، وعلينا مديونات لشركات الأدوية ٤٠ مليون شيكل، ولا يوجد أرصدة لوزارة المالية في البنوك ورصيدها الآن صفر".

وبين وكيل الوزارة أن قيمة الرواتب والملاحق 125 مليون شيكلاً، وان الحكومة تصرف بنظام الفئات لعدم وجود السيولة النقدية.

وأوضح أن المالية تقوم بالاستدانة من البنوك، و ٤٠ مليون شيكل يتم استدانتها من البنك الوطني تحديداً.

وقال الباشا "نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب ونأمل صرف الرواتب في أواخر هذا الأسبوع وبدون فئات بإذن الله".

وفي سياق حديثه، شكر الباشا الموظفين الذين صبروا طوال مدة الحصار وهم يتلقون أقل من نصف راتب وهم يستحقون منا كل خير، مؤكداً أن "الراتب حق لكل موظف ولكن الأزمة المالية والحصار أثر على ذلك".

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