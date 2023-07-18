المرور بغزة: وفاة وإصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، أن ثلاثة حودث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن حالة وفاة وإصابتان بجروح طفيفة.وأشارت إدارة المرور والنجدة إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بأربع مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت، أمس، عن "وفاة الطفلة أسماء محمد أسامة أبو أمونة (أربع سنوات) جراء صدمها من قبل شاحنة من نوع داف على مفترق الأوروبي بالمحافظة"، مشيرة إلى توقيف سائق الشاحنة وهو (م،ق)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.