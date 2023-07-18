الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في مدن الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل من بلدة المغير شرق رام الله كلاً من: محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح، ومؤيد عبد المجيد أبو عليا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل أيضاً الشابين معتصم محمد البرغوثي، والأسير المحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من بلدة كوبر، وحسين بهاء الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر مؤيد غازي، ونجليه أحمد وعمر، من قرية جماعين جنوب نابلس، والشاب أحمد الغندور من مدينة نابلس.ومن بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت أحمد كمال العمور (19 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.