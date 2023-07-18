مصر: ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى بحدائق القبة في القاهرة



وأكدت المعاينة الأولية لانهيار عقار حدائق القبة، أن أحد السكان في الطابق الأرضي قام صيانة وإزالة حوائط داخل المبنى، مما أدى إلى سقوطه وتم القبض عليه، ويجري رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وضبط مالك العقار للتحقيق معه، وفق صحيفة (اليوم السابع).



وقامت السلطات المصرية بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين، كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بارتفع عدد ضحايا انهيار عقار حدائق القبة في العاصة المصرية القاهرة إلى 13 قتيلاً.وكان المبنى قائماً في حي حدائق القبة المكتظ بالمباني العشوائية في شمال وسط القاهرة، ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.