شاهد: الاحتلال يُجري مناروة عسكرية مشتركة مع الجيش الأميركي

رام الله - دنيا الوطنكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الأمريكي، والتي بدأت خلال الفترة الأيام القليلة الماضية.ووفق موقع (حدشوت سدي)، فإنه "في الأيام الأخيرة، جرت عدة مناورات كبيرة جدا في شمال وجنوب البلاد، بعضها بالتعاون مع الجيش الأمريكي، وستستمر عدة مناورات حتى نهاية الأسبوع".وأوضحت، أن المناورات العسكرية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشين، بالإضافة إلى تحسين الجاهزية الدفاعية بينهما في مواجهة تهديدات متنوعة، وتوسيع التعاون الاستراتيجي العميق بين الجيشين.