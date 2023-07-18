خمسة قتلى جرّاء تحطم طائرة صغيرة في بولندا

رام الله - دنيا الوطنقضى خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليلة الإثنين الثلاثاء، وفق ما أعلنت الشرطة البولندية.وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك، "هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى" بينهم اثنان بحال خطرة.وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترا شمال العاصمة البولندية.وقال مسعفون، إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدّة لممارسة القفز بالمظلة، كانت تُقلّ ثلاثة أشخاص.وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة.