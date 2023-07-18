عاجل

  • قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل أحد الشبان من داخل مخيم عسكر القديم بنابلس وتنسحب من المكان

  • قوة خاصة من جيش الاحتلال تتسلل الى مخيم عسكر في نابلس وسط تعزيزات عسكرية تقتحم المدينة من المحور الشرقي

  • مصادر محلية: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم عسكر القديم في نابلس

  • إذاعة جيش الاحتلال: إصابة متظاهرة من معارضي نتنياهو بجروح خطيرة بعد دهسها من مركبة قرب رعنانا

دولي

خمسة قتلى جرّاء تحطم طائرة صغيرة في بولندا

خمسة قتلى جرّاء تحطم طائرة صغيرة في بولندا
تحطم طائرة - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قضى خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقل في تحطم طائرة صغيرة فوق مستودع في مطار قرب وارسو ليلة الإثنين الثلاثاء، وفق ما أعلنت الشرطة البولندية.

وقال المتحدث باسم شرطة وارسو سيلفستر مارتشاك، "هناك خمسة قتلى وثمانية جرحى" بينهم اثنان بحال خطرة.

وقع الحادث في مطار خريتسينو الصغير على بعد 47 كيلومترا شمال العاصمة البولندية.

وقال مسعفون، إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 208 معدّة لممارسة القفز بالمظلة، كانت تُقلّ ثلاثة أشخاص.

وتحطمت الطائرة فوق مستودع يتواجد فيه 13 شخصا لجأوا إليه للاحتماء تحسبا لعاصفة.

أخبار ذات صلة

شاهد: الاحتلال يُجري مناروة عسكرية مشتركة مع الجيش الأميركي

شاهد: الاحتلال يُجري مناروة عسكرية مشتركة مع الجيش الأميركي

خمسة قتلى جرّاء تحطم طائرة صغيرة في بولندا

خمسة قتلى جرّاء تحطم طائرة صغيرة في بولندا

تصاعد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء.. إغلاق طرقات وعرقلة محطات القطارات في إسرائيل

تصاعد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء.. إغلاق طرقات وعرقلة محطات القطارات في إسرائيل

مقترح في (كنيست) لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

مقترح في (كنيست) لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

دعاه لزيارة واشنطن.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو في اتصالهما الهاتفي؟

دعاه لزيارة واشنطن.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو في اتصالهما الهاتفي؟

قتلى في هجوم شنه انفصاليون شمال الكاميرون

قتلى في هجوم شنه انفصاليون شمال الكاميرون

إعلام إسرائيلي: بايدن سيهاتف نتنياهو الليلة لبحث قضيتين مهمتين

إعلام إسرائيلي: بايدن سيهاتف نتنياهو الليلة لبحث قضيتين مهمتين

روسيا تعلن تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

روسيا تعلن تعليق اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فتح: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية

فتح: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

وفاة طفلة بحادث دهس بخانيونس

وفاة طفلة بحادث دهس بخانيونس

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

الجمعية الطبية &quot;باما&quot; تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد

الجمعية الطبية "باما" تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد

مفتي فلسطين: الأربعاء هو الأول من محرم للعام الهجري الحالي

مفتي فلسطين: الأربعاء هو الأول من محرم للعام الهجري الحالي

منوعات

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

جوجل يحتفي بذكرى نجاح المُلحنة السودانية أسماء حمزة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. هبة مجدي تؤدي مناسك العمرة

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

بالفيديو.. زوجة حسن شاكوش تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها به

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

شاهد.. شمس الكويتية تتصدر الترند بعد ظهورها بملابس السباحة الجريئة

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

عربي

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة