تصاعد الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء.. إغلاق طرقات وعرقلة محطات القطارات في إسرائيل

















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بأن مئات المتظاهرين من الجنود والضباط والمحتجين انطلقوا في مظاهرات حاشدة وأغلقوا العديد من الطرقات في أنحاء متفرقة من إسرائيل ضد الاحتجاجات القضائية.ووفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن مئات المتظاهرين من الجنود والضباط السابقين يسيرون من ثلاث نقاط نحو مدخل وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب في إطار الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو.وأشارت الصحيفة إلى أن متظاهرين ضد حكومة نتنياهو أغلقوا الطريق (رقم 2) في إطار مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء إسرائيل.وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن المتظاهرين أغلقوا مدخل مقر الأمن في تل أبيب في إطار المظاهرات الاحتجاجية.ويسعى المتظاهرون إلى إحداث اضطرابات في العديد من محطات القطار، والتظاهُر خارج مبنى الهستدروت العامّ في تل أبيب، وتنظيم مظاهرة في شارع "كابلان" في تل أبيب، الذي يُعدّ أحد أبرز مراكز الاحتجاج.وتشمل خطط حركات الاحتجاج، إغلاق طرقات رئيسية، وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سيبدأ المتظاهرون بإغلاق الطرق، وبضمنها السريعة، ومن هناك سينتقلون إلى أرصفة محطات القطار، وفي المساء سيكون التركيز في "كابلان"، ومراكز احتجاج أخرى في أنحاء إسرائيل.وفي الوقت ذاته، سيحاول المحتجّون العاملون في الـ(هاي تك)، تعطيل نشاط مواقع إنترنت، وتطبيقات.ونشبت مناوشات بين قوات الشرطة والمتظاهرين عند المفترقات، خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، والتي انتهت باعتقال العديد من المتظاهرين، وسيحاول المتظاهرون، الثلاثاء كذلك، قطع طرق(أيالون) الرئيسية في تل أبيب.وستتركز جهود المحتجين، على محطات القطار، التي ستشهد منذ بعد ظهر الثلاثاء، مشاركة واسعة، وبخاصة في محطات القطار في حيفا، وبنيامينا، وهرتسليا، وتل أبيب، واللد.