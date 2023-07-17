شؤون فلسطينية

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين اجتماعها الثاني عبر تقنية (الزوم) وذلك بمقري النقابة برام الله وغزة برئاسة نقيب الصحفيين ناصر ابو ابو بكر  وبحضور نائب النقيب تحسين الاسطل واعضاء الامانة العامة بالضفة وغزة، وناقش الاجتماع عدة قضايا هامة.

وشدد أبو بكر  على اهمية حماية الحريات الاعلامية، في ظل تصاعد انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي تصاعدت بشكل كبير خلال العدوان الأخير على جنين.

وتطرق أبو بكر إلى الجهود التي تبذلها النقابة بخصوص ملاحقة قتلة شرين أبو عاقلة وأحمد أبو حسين وياسر مرتجى والجرائم التي ارتكبت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالضفة الغربية وغزة والقدس، إضافة إلى توجه النقابة لإطلاق حملة إعلامية للضغط على المحكمة الجنائية الدولية للاسراع في التحقيق.

 وناقش الاجتماع تقرير لجنة الحريات بخصوص الحريات الاعلامية والذي سيتم انطلاقه قريباً خلال النصف الأول من هذا العام والذي قدمه للأمانة العامة رئيس اللجنة محمد اللحام، وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تهم جميع الصحفيين الفلسطينيين.

كما ناقش الاجتماع الاتفاقية التي وقعتها الامانة العامة مع شركة فلسطين للتأمين والذي سيتم عرضها  على الصحفيين قريبا في الضفة وغزة لمن يرغب.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة التدريبية خلال المرحلة المقبلة سواء في مجالات التدريب في الموضوعات المهنية أو المتخصصة أو السلامة المهنية وتقرر خلال الاجتماع تكليف رئسية لجنة التدريب علا كساب ورئيس برنامج السلامة المهنية منتصر حمدان بإعداد تصور شامل حول الخطة وإقراره الاجتماع المقبل.

وناقش الاجتماع آخر التطورات بخصوص علاوتي طبيعة العمل والمخاطرة والتي عقدت اللجنة المختصة المكلفة من الحكومة الفلسطينية اجتماعين، وأشار نقيب الصحفيين أن النقابة تتابع وتعمل مع الجهات الرسمية كافة من أجل اعتمادها قريبا .

وأشار أبو بكر إلى أن مثل هذه اللقاءات عبر تقنية (الزوم) بين المحافظات غزة والضفة تمنح الفرصة لأعضاء الأمانة العامة فى الوطن بأن يناقشوا قضايا وهموم الصحفيين كافة وأن يقفوا مباشرة على ما سيتم إنجازه وما قد تحقق على صعيد النقابة.

ولفت  نقيب الصحفيين إلى أنه وفي القريب العاجل سيتم عمل لقاءا وجاهيا لجميع أعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري حتى يتمكن أعضاء الأمانة في غزة لقاء زملائهم في الشق الثاني من الوطن لتبادل الآراء والحديث حول القضايا المتعددة التي تخص الصحفيين في كل الوطن.

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