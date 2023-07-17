مقترح في (كنيست) لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنقدمت كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير في (كنيست) الاحتلال اليوم الاثنين، اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو أمام الهيئة العامة وعرضت اقتراح نزع الثقة باسم الكتلة النائبة عايدة توما-سليمان بسبب سياسة الحكومة المتعمدة في عدم معالجة ملف الإجرام في المجتمع العربيّ وتسببها في تفشي الظاهرة والفقدان المطلق للسيطرة.وجاء في الخطاب: "لقد أدركنا منذ زمن أن فشل الحكومة على كافة أذرعها في معالجة الجريمة تجاوز التقاعس والاهمال فالمتقاعس والمتغافل من الممكن تنبيهه واذا وجدت لديه نيّة حقيقة لعدل وغيّر وصلح ولكن تدهور الوضع الى الحد الذي وصلنا اليه هو خير دليل على انعدام النيّة والإرادة وأن السياسة التي تقودها الحكومة معتمدة وتقوي منظمات الإجرام".وأضافت سليمان: "هذه الحكومة تدرك قوتنا السياسية وهي تريدنا فرادى، مطأطئي الرأس، خائفين، نمشي الحيط الحيط ويا رب السترة"، وأشادت توما-سليمان بهذا الصدد بنماذج النضال التي يشهدها المجتمع العربيّ في الفريديس، عين ماهل، كفر مندا وأم الفحم الذين طفح بهم الكيل فخرجوا بعفويّة إلى الشوارع وانتفضوا على الواقع الأليم، كما وذكرت المصادفة والمفارقة في مرور قافلة رئيس الوزراء من أمام المتظاهرين في الفريديس وهو في طريقه إلى رحلة استجمام مع عائلته وكيف لم يكلّف نفسه عناء الخروج إلى الناس والاستماع الى معاناتهم.وتطرقت سليمان في خطابها إلى نقاش الـ- 40 توقيعًا في (كنيست) الذي بادرت اليه كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير قبل شهرين بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول تردي الأمن الشخصي وسياسة الحكومة الممنهجة في عدم مواجهة الجريمة والى الجلسة التي كان قد طلبها نتنياهو بعدما ألزمته كتلة الجبهة والعربية للتغيير حضور النقاش مشيرة إلى أن المعطى الوحيد الذي تغيّر منذ تلك الجلسة هو ارتفاع حصيلة القتلى.