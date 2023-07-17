شؤون فلسطينية

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتبه في مقر منظمة التحرير اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين  إيهاب الشريف مستعرضا الوضع السياسي في ظل تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وحربه المفتوحة التي يعتقد انها يمكن ان تفرض وقائع على الارض او تكسر ارادة وصمود شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من اجل حريته واستقلاله ونيل باقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكد أبو يوسف على اهمية دعوة الرئيس لاجتماع الامناء العامين في القاهرة في هذا الوقت الذي يتطلب التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وعصابات قطعان مستوطنيه واهمية انجاح الاجتماع في تنفيذ استراتيجية جامعة ترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتوحد صفوف شعبنا واهمية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومطالبة المجتمع الدولي  بالخروج من حالة الصمت التي تعطي المزيد من الدعم للاحتلال لمواصلة تصعيد جرائمه معتقدا انه محمي من مغبة مسائلته على هذه الجرائم في ظل دعم واسناد امريكي ماضيا في مزيد من التصفيات والاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك وتكرار المجازر كما جرى في مدينة جنين ومخيمها الصامد اخيرا ، الامر الذي يتطلب فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه وتحديدا امام المحكمة الجنائية الدولية التي لابد ان تخرج من استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالاحتلال .

بدوره، اكد السفير المصري على دعم صمود الشعب الفلسطيني واهمية انجاح لقاء القاهرة في الثلاثين من هذا الشهر لاهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين .

أخبار ذات صلة

فتح: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية

فتح: بديل السلطة والأمن هو الغرق في بحر من الدم والظلام والحرب الأهلية

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

الأمانة العامة لنقابة الصحفيين تعقد اجتماعاً لمناقشة جملة من الملفات

وفاة طفلة بحادث دهس بخانيونس

وفاة طفلة بحادث دهس بخانيونس

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

الجمعية الطبية &quot;باما&quot; تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد

الجمعية الطبية "باما" تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد

مفتي فلسطين: الأربعاء هو الأول من محرم للعام الهجري الحالي

مفتي فلسطين: الأربعاء هو الأول من محرم للعام الهجري الحالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وفاة طفلة بحادث دهس بخانيونس

وفاة طفلة بحادث دهس بخانيونس

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

الجمعية الطبية &quot;باما&quot; تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد

الجمعية الطبية "باما" تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد

مفتي فلسطين: الأربعاء هو الأول من محرم للعام الهجري الحالي

مفتي فلسطين: الأربعاء هو الأول من محرم للعام الهجري الحالي

تفاصيل لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع فدوى البرغوثي

تفاصيل لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع فدوى البرغوثي

منوعات

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالفيديو: أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية ويؤذن لها

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

بالصور: نوال الزغبي تلفت أنظار الجمهور بجلسة تصوير جريئة

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

ياسمين صبري تضع محددات جديدة للجمهور أثناء التواصل معها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

شاهد: ميرنا هاشم تكشف الحقيقة في أول ظهور لها بعد أنباء محاولات انتحارها

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

هنا الزاهد تتحدث عن حلم حياتها خلال مسيرتها الفنية

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

تطور جديد وصادم في قضية حسن شاكوش وريم طارق

نادين الراسي تكشف عن مرض أصابها بطفولتها أبعد عنها صديقاتها

نادين الراسي تكشف عن مرض أصابها بطفولتها أبعد عنها صديقاتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

فيديو: حفيدة هيفاء وهبي تبهر الجمهور برقصها على أنغام جدّتها

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

أثارت موجة من السخرية.. ياسمين عز توجّه نصيحة غريبة للسيدات

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

بالفيديو.. أحمد السعدني يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

عربي

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالقاهرة

ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالقاهرة

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

مصر: مصرع ثمانية أشخاص جراء انهيار عقار في القاهرة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة

تونس والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة