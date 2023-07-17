أبو يوسف يبحث مع السفير المصري الوضع السياسي الراهن

رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمكتبه في مقر منظمة التحرير اليوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب الشريف مستعرضا الوضع السياسي في ظل تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا وحربه المفتوحة التي يعتقد انها يمكن ان تفرض وقائع على الارض او تكسر ارادة وصمود شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته من اجل حريته واستقلاله ونيل باقي حقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وأكد أبو يوسف على اهمية دعوة الرئيس لاجتماع الامناء العامين في القاهرة في هذا الوقت الذي يتطلب التمسك بوحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وعصابات قطعان مستوطنيه واهمية انجاح الاجتماع في تنفيذ استراتيجية جامعة ترتب الوضع الداخلي الفلسطيني وتوحد صفوف شعبنا واهمية انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ومطالبة المجتمع الدولي بالخروج من حالة الصمت التي تعطي المزيد من الدعم للاحتلال لمواصلة تصعيد جرائمه معتقدا انه محمي من مغبة مسائلته على هذه الجرائم في ظل دعم واسناد امريكي ماضيا في مزيد من التصفيات والاقتحامات والاعتقالات والاعتداء على المسجد الاقصى المبارك وتكرار المجازر كما جرى في مدينة جنين ومخيمها الصامد اخيرا ، الامر الذي يتطلب فرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه وتحديدا امام المحكمة الجنائية الدولية التي لابد ان تخرج من استخدام المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين عندما يتعلق الامر بالاحتلال .بدوره، اكد السفير المصري على دعم صمود الشعب الفلسطيني واهمية انجاح لقاء القاهرة في الثلاثين من هذا الشهر لاهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين .