الشباب والثقافة بغزة تبدأ تقييم طلبات تنفيذ مخيماتها الصيفية لعام 2023

رام الله - دنيا الوطنبدأت لجان التقييم في الهيئة العامة للشباب والثقافة أعمالها لتقييم الطلبات التي تقدمت بها المؤسسات لتنفيذ المخيمات الصيفية للعام 2023 والتي تحمل شعار "موطني"، وتستهدف من خلالها شرائح الشباب والطلائع والطفولة في محافظات قطاع غزة كافة.وأوضح رئيس اللجنة العليا للمخيمات محمود بارود أن الهيئة تسعى من خلال برنامج المخيمات إلى تعزيز الانتماء للهوية الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية، إضافة إلى استثمار الإجازة الصيفية بالشكل الأمثل.وبيّن أن اللجنة تسلمت (156) طلبًا تقدمت بها المؤسسات الثقافية والمراكز الشبابية وجمعيات الطفولة والمجموعات الكشفية لتنفيذ المخيمات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات تدقيق وفرز الطلبات المقدمة، وتوزيعها على اللجان لدراستها وتقييمها حسب مجال اختصاصها.وأشار بارود أن المعايير التي يتم مراعاتها خلال عملية دراسة وتقييم الطلبات تتركز في عدة محاور أبرزها مدى تميز فكرة المخيم، والأفكار الإبداعية التي يتضمنها، وأهم مخرجاته، وطبيعة الفئة المستهدفة، مشددًا على ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي للمؤسسات التي يقع عليها الاختيار وأوضاعها المالية والإدارية.وكشف بارود أن الهيئة ستقدم تمويلًا لتنفيذ نحو (75) مخيمًا صيفيًا، إضافة إلى تنفيذ مخيمات تخصصية في المجالات الفكرية والأدبية والإعلامية والتدريب والتكنولوجيا والتربية والأنشطة الكشفية وغيرها من الجوانب التي من شأنها المساهمة في صقل شخصية المشاركين وإكسابهم مهارات وخبرات جديدة.ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المؤسسات التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ المخيمات خلال الأيام المقبلة من خلال المنصات الإعلامية للهيئة على شبكة الانترنت.