تفاصيل لقاء الغرفة التجارية بغزة مع ممثلي القطاعات الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنعقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة أمس الأحد، لقاءً مع ممثلي بعض القطاعات الاقتصادية، وذلك استكمالاً للاجتماعات السابقة الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية 2023-2027، بحضور رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية عائد أبو رمضان، وعضو مجلس الإدارة ومنسق اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة تنفيذ الخطة الاستراتيجية رياض السوافيري، وعضو مجلس الإدارة ومنسق اللجنة الإعلامية حسام الحويطي، ورئيس قسم العلاقات العامة وعضو لجنة تنفيذ الخطة الاستراتيجية خليل عطاالله، ومدير عام شركة سبكترم (الشركة المشرفة على إعداد الخطة الاستراتيجية) فواز العلمي.وشارك باللقاء ممثلي عن قطاع الملابس والأحذية، تجار قطع غيار السيارات، تجار الأدوات المنزلية والمواد الغذائية.ورحب أبو رمضان بممثلي القطاعات الاقتصادية شاكراً مساهمتهم الفاعلة ومشاركتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية من خلال تحديد احتياجات القطاعات التي يمثلونها، وتقديم الملاحظات والمداخلات والمقترحات الهادفة والتي من شأنها أن تسهم في بناء برامج وأهداف الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية بغزة.وأكد أبو رمضان سعي الغرفة التجارية الجاد نحو إعداد خطة استراتيجية واقعية وديناميكية مبنية على احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، إلى جانب التحول الرقمي في الخدمات التي تقدمها، وذلك ضمن استراتيجيتها في استنهاض دور الغرفة التجارية والخدمات التي تقدمها، وتعزيز مكانتها محلياً وإقليماً ودولياً.وأشار أبو رمضان إلى وجود اجماع ورغبة محلية ودولية من قبل العديد من المؤسسات لوجود خطة استراتيجية، باعتبارها أول خطة استراتيجية يتم الاعتماد عليها بالغرف التجارية الفلسطينية، علاوةً على أنه سيتم الاعتماد عليها في توجيه الدعم اللازم لتطوير وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.من جانبه أوضح السوافيري أن اللجنة الاقتصادية قد شكلت لجان فرعية تضم ممثلين عن جميع القطاعات ايماناً بمبدأ المشاركة في رسم السياسات وتحديد الاحتياجات لكافة القطاعات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخري مع القطاعات التي تم اعتمادها من أجل الاستماع منهم ومشاركتهم في إعداد الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية خلال الأيام المقبلة.وأعرب التجار ممثلي القطاعات المشاركة باللقاء عن شكرهم للغرفة التجارية بغزة، مشيدين بالجهود التي تبذلها في استنهاض وتعزيز دور الغرفة التجارية ومكانتها، وحرصها على مشاركة القطاعات الاقتصادية بأنشطتها وأعمالها، والوقوف عند احتياجاتها والمساهمة في معالجة العديد من المشاكل والمعيقات، مؤكدين استعدادهم للعمل من أجل إنجاح جميع الجهود التي تبذلها في تعزيز وتنمية القطاع الخاص بكافة مكوناته.وتم خلال اللقاء تحديد أبرز الاحتياجات للقطاعات المشاركة، وتقديم العديد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحديد برامج وأهداف وأنشطة الخطة الاستراتيجية للغرفة التجارية.