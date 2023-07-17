الجمعية الطبية "باما" تدعم جمعية الياسمين الخيرية لاستيعاب المزيد من أطفال التوحد























رام الله - دنيا الوطنوقعت الجمعية الطبية الأمريكية الفلسطينية "باما" اتفاقية تفاهم مع جمعية الياسمين الخيرية، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لأطفال التوحد في الضفة الغربية.وجرى التوقيع في مقر "الياسمين" بمدينة رام الله بحضور مدير جمعية "باما" الدكتور مصطفى مصلح وعضو الهيئة الإدارية الدكتور فادي صافي، ورئيس الهيئة الإدارية للـ"ياسمين" الاستاذ عمر أمين، إضافة لمديرة الجمعية وفاء الشيخ وهشام الدغمة عضو الهيئة الإدارية.من جهته، أعرب مصلح عن سعادته بالتعاون الجديد مع الياسمين قائلا: "تعد جمعية الياسمين من الجمعيات ذات النزاهة العالية والتي نفخر بها كفلسطينيين في الداخل والخارج بعملها الخيري تجاه أطفالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة".وأضاف: " ومن خلال مذكرة التفاهم نأمل أن نخفف من أعباء جمعية الياسمين وزيادة الطاقة الاستيعابية لأطفال التوحد ونسعى لتوسعة الشراكة معهم في المستقبل."وعبر عمر عن سعادته بهذه الشراكة مضيفا: "نحتفل هذا العام بمرور عشرين عاما على تأسيس "الياسمين"، ومن خلال شراكتنا اليوم مع الـ"باما" نأمل بأن نستمر في العطاء تجاه أطفالنا اللذين بحاجة لرعاية خاصة جدا لدمجهم في المجتمع".يذكر ان توقيع اتفاقية التفاهم هذا يأتي ضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات التي قام بها وفد من جمعية "باما" القادم من الولايات المتحدة، شملت إغاثة مستشفيات جنين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم المدينة، إضافة لإرسال بعثة طبية لقطاع غزة وإجراء عشرات العمليات الجراحية المستعصية، وافتتاح وحدة الأشعة التداخلية هناك، إضافة لدعم جمعية "ألحق في الحياة" والتي تعنى أيضا برعاية أطفال التوحد. وفي مدينة القدس، وقعت الجمعية اتفاقية تفاهم مع مستشفى المقاصد لتقديم الدعم والإغاثة الطبية اللازمة.