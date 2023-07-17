دعاه لزيارة واشنطن.. ماذا ناقش بايدن ونتنياهو في اتصالهما الهاتفي؟

رام الله - دنيا الوطنتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً وبشكل مطول، مساء اليوم الاثنين، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وناقشا عدة ملفات.وبحسب مكتب نتنياهو، فقد تمحور الحديث حول تعزيز التحالف وكبح تهديدات إيران وأذرعها، ومتابعة جهود التهدئة والاستقرار في الضفة الغربية.وتابع المكتب "كما أبلغ رئيس الوزراء نتنياهو الرئيس الأمريكي بشأن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في (كنيست) بخصوص التعديلات القضائية الذي يسعى الإتلاف الحكومي تمريره.بدوره، دعى الرئيس بايدن، نتنياهو إلى إجتماع قادم بشكل مباشر في البيت الأبيض بالولايات المتحدة.