شؤون فلسطينية

الداخلية: لن نتهاون في تطبيق القانون والأمن العام

الداخلية: لن نتهاون في تطبيق القانون والأمن العام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شددت وزارة الداخلية أنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده.

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط.

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