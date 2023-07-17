إسرائيل تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، أن إسرائيل اعترفت بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية، وذلك في رسالة وجّهها نتنياهو للملك محمد السادس.وقال موقع (والاه) الإسرائيلي "نتنياهو بعث برسالة لملك المغرب يعلن اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وتدرس إنشاء قنصلية".بدوره، قال الديوان الملكي المغربي في بيان: "توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، بنيامين نتنياهو".وأضاف: "من خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة... قرار إسرائيل، ’الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية’".وتابع البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المغربية: "وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي، أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".وجاء في البيان أن نتنياهو "شدد، أيضا، على أنه سيتم ’إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية’ بهذا القرار".وذكر البيان أنه "في رسالته إلى الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي، بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، ’فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة’، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".