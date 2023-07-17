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دولي

قتلى في هجوم شنه انفصاليون شمال الكاميرون

قتلى في هجوم شنه انفصاليون شمال الكاميرون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قتل انفصاليون يرتدون الزي العسكري 10 مدنيين وأصابوا 3 آخرين في هجوم بتقاطع مزدحم في الإقليم الشمالي الغربي للكاميرون.

وقال حاكم مدينة باميندا عاصمة الإقليم، إن الهجوم وقع أمس الأحد في باميند، مضيفا أن "الضحايا كان بينهم رجل وامرأة تزوجا مؤخرا".

ولقي 8 أشخاص حتفهم في مسرح الهجوم بينما توفي اثنان آخران في المستشفى في وقت لاحق.

وقال الحاكم إن المهاجمين الذين يقفون وراء عمليات القتل التي وقعت الأحد كانوا يحاولون إثارة الذعر بين المدنيين الذين يتعاونون مع الجيش بالإبلاغ عن انفصاليين مشتبه بهم، مشيرا إلى أن البحث جار عن المهاجمين.

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