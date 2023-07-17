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عربي

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب

إسرائيل تعين ملحقاً عسكرياً لها في المغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، تعيين ملحق عسكري في المغرب، في خطوة وصفا الجيش بـ"التاريخية"، وقال إنها "ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين تل أبيب والرباط".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن "رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين".

وبحسب البيان، فإن تعيين ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب هي خطوة "أولى من نوعها على صعيد العلاقات الإسرائيلية - المغربية"، و"تاريخية في إطار العلاقات العربية ودولة إسرائيل".

وأوضح البيان أن "الملحق العسكري سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة".

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