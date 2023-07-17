تفاصيل لقاء الرجوب مع وزير الخارجية العُماني

رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) الفريق جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، في العاصمة العمانية مسقط، مع وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، آخر المستجدات السياسة على الساحة الفلسطينية.كما بحث الرجوب والبوسعيدي آخر التطورات وآليات دعم القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كافة، إضافة للتأكيد على ضرورة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام.وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات العُمانية -الفلسطينية، وموقف سلطنة عُمان الثابت إزاء القضية الفلسطينية، والجهود الإقليمية والدولية التي تبذلها والداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط.