شؤون فلسطينية

حلس: فتح جاهزة لطي صفحة الانقسام والتفرغ للقضايا الأساسية لشعبنا

حلس: فتح جاهزة لطي صفحة الانقسام والتفرغ للقضايا الأساسية لشعبنا
حلس
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة أحمد حلس، إن حركته جاهزة لطي صفحة الانقسام والتفرغ للقضايا الأساسية التي يستحقها الشعب الفلسطيني.

وأكد حلس خلال كلمة له بحفل أقيم في جامعة الأزهر بغزة، اليوم الاثنين، أنهم "مستعدون لتحقيق الوحدة والتضامن بين الفصائل الفلسطينية، والعمل معًا من أجل مصلحة الشعب".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع قرب عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بناءاً على دعوة وجهت من الرئيس محمود عباس، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية.

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