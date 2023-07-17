وزير الزراعة يكرّم رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه بمكتب الاتحاد الأوروبي

رام الله - دنيا الوطنكرم وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الإثنين، رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة والتجارة والمنطقة "ج" في مكتب الاتحاد الأوروبي، شارلس رادووت دي شانتي، لمناسبة انتهاء عمله في فلسطين.وأشاد العطاري بالجهود التي قدمها الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي وللقطاعات الأخرى ضمن جهود بناء مؤسسات دولة فلسطين، منوهًا إلى أن الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي كان له الأثر الكبير في تطوير خدمات وزارة الزراعة، ورفع قدرات طواقم الوزارة وتطوير البنى التحتية، وخاصة مشروع المساعدات الزراعية ضمن آلية بيجاس، ومشروع تطوير الثروة الحيوانية، والتأمينات الزراعية والشمول المالي في المناطق الريفية والتعداد الزراعي، وغيرها من المشاريع الحيوية.بدوره، أشاد دي شانتي بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الزراعة في تنفيذ المشاريع والأنشطة المنوطة بها، منوها إلى التنظيم الكبير والدقيق الذي سلكته وزارة الزراعة في التعاطي مع المنح المقدمة من الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بتقديم الدعم اللازم، ما يعزز من خلاله تطوير القطاع الزراعي.