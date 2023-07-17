"الوحدة العمالية" تدعو لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء بغزة

رام الله - دنيا الوطندعت كتلة الوحدة العمالية - الإطار العمالي والنقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، شركة الكهرباء بغزة لضرورة تفهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وعدم الاثقال عليهم، برفع تكلفة استهلاك الكهرباء وتوفير الخدمات الضرورية بأقل تكلفة.جاء ذلك إزاء حالة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي لساعات طويلة في ظل موجة الحر الشديد التي يعيشها أهالي القطاع.وقالت الكتلة: إنه "آن الأوان لإيجاد حلول جذرية لأزمة الكهرباء ووقف كل أشكال الانتهاكات لحقوق شعبنا في العيش الكريم، والعمل الجدي على اعفاء الفقراء والفئات المهمشة من فاتورة الكهرباء الذين يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة بغزة".