شركة المياة الوطنية تعقد إجتماعا لبحث عدة قضايا

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس إدارة شركة المياه الوطنية اليوم الاثنين، اجتماعه السادس برئاسة رئيس مجلس الإدارة الوزير مازن غنيم لبحث عدد من القضايا الخاصة بعمل شركة المياه الوطنية، الى جانب مناقشة اعداد الاطار العام للخطة الاستراتيجية لتأهيل دائرة مياه الضفة الغربية و انشاء شركة المياه الوطنية.وركز الاجتماع على دراسة التحديات الفنية والمالية والإدارية التي تتطلبها عملية تأهيل دائرة مياه الضفة الغربية والتي تعد المرحلة الأولى لإنشاء شركة المياه الوطنية، وبحث أبرز القضايا ذات التي تستلزم المعالجة بشكل عاجل.وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد عدد من التوصيات والقرارات من قبل المجلس ليتم بحثها والمصادقة عليها خلال الاجتماع القادم.